القوات التركية تقصف مناطق شمال وشرق سوريا

تستمر القوات التركية ومواليها من الفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء الائتلاف السوري، بقصف مناطق شمال وشرق سوريا على امتداد خطوط التماس، في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار المزدوج مع أمريكا وروسيا، وفقا لموقع "خبر24".وأفاد مصدر مطلع أن القوات التركية ومواليها من الفصائل السورية المتشددة يقصفون في هذا الأثناء الريف الشرقي لناحية عين عيسى شمال الرقة.وأوضح المصدر، أن القصف يطال صوامع قرية “المشيرفة شرقي عين عيسى، دون ذكر مزيد من التفاصيل.هذا وقصفت تركيا ومواليها من الفصائل السورية، مناطق في ريف تل تمر والريف الشمال الشرقي لمدينة منبج.