معارضة تركية تعتزم رفع دعوى جنائية ضد أردوغان

قالت رئيسة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة إسطنبول، جانان كافتانجي، إنها سترفع دعوى جنائية لتغريم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد اتهامه لها بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.كان أردوغان، اتهم كفتانجي بالمسئولية عن أحداث الشغب التي شهدتها جامعة بوغازيتشي (البوسفور)، خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين اليوم عقب صلاة الجمعة، في مدينة إسطنبول، معتبرًا أن احتجاجات بوغازيتشي عمل إرهابي وقال هؤلاء ليسوا طلابًا.ومن جانبها قالت جانان كافتانجي في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مهما كانت الأدلة التي لديه (أردوغان) بشأن هذا الاتهام السخيف، يجب عليه الكشف عنها للشعب. أعلن للشعب أنني سأقدم شكوى جنائية وقضية تعويض ضده".وشددت كافتانجي على أنها لم تواجه أي اتهامات أو دعاوى جنائية حتى جرى انتخابها رئيسة لحزب الشعب الجمهوري المعارض بإسطنبول، وأن ما تواجهه من اتهامات اليوم يرجع لأسباب سياسية بحته، متابعة: «سأواصل العمل دون خوف أو تردد وبإصرار من أجل أن تكون هناك تركيا أجمل بكثير من الآن، سأواصل النضال من أجل الديمقراطية».