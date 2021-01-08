«سي إن إن»: بايدن سيسعى لتوزيع كل لقاحات كورونا المتاحة بعد تسلمه السلطة

ذكرت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية، أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيسعى إلى طرح كل الجرعات المتاحة من لقاحات فيروس كورونا عندما يتولى السلطة في تغيير عن سياسة إدارة ترامب التي تحجب بعض اللقاحات لضمان توفرها للجرعة الثانية.وقال تي. جي دوكلو المتحدث باسم فريق بايدن الانتقالي "الرئيس المنتخب يؤمن بضرورة تسريع توزيع اللقاح وضمان حصول الفئات المعرضة للخطر عليه في أسرع وقت ممكن. الرئيس يؤيد طرح كل الجرعات المتاحة على الفور ويؤمن بأنه ينبغي للحكومة وقف حجب الإمدادات".