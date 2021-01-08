«العدل» تحذر موظفي الفترة المسائية بالشهر العقاري من الاعتذار: تفتيش مفاجئ

شددت وزارة العدل، على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، العمل في الفترة المسائية، حرصا على حسن سير العمل وانتظامه.وأهاب منشور صادر من الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بضرورة قيام أمناء المكاتب والأمناء المساعدين بمراقبة أداء الأعمال في الفترة المسائية بالمكاتب والمأموريات والفروع، من خلال التفتيش المفاجئ، درا للمساءلة مستقبلا.ولفت المنشور إلى أن ذلك جاء بعدما لوحظ مؤخرا قيام بعض موظفي الشهري العقاري بالاعتذار عن الحضور بالفترة المسائية، مما يؤدي إلى الإخلال بحسن سير العمل.