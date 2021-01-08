برلماني: النواب المعينون من الرئيس يمثلون كافة أطياف المجتمع

قال طارق رضوان، عضو مجلس النواب، إن اختيارات الرئيس عبدالفتاح السيسى لأسماء النواب المعينين تميزت بالتنوع لتمثيل مختلف أطياف المجتمع، لافتًا إلى أنها شملت رياضيين وإعلاميين ومثقفين وشباب ونقابيين ومتخصصين وتقنيين، وكذلك تمثيل لأسر شهداء الوطن والواجب، مشيرا إلى أن البرلمان في عهد دولة 30 يونيو شمل تنوعا سياسيا.وأوضح «رضوان»، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الأداء البرلماني المرتقب تحت القبة سيتسم بالحنكة والاختلاف، لأن هناك قامات نجحوا في الدورة السابقة من المعينين بمجلس النواب، مؤكدا أن البرلمان سيشهد هذه المرة عملا مع مجلس الشيوخ بالقضايا المشتركة خصوصا تلك التي تحتاج لحوار مجتمعي.وأشار إلى أن التشريعات التي تهدف صالح الدولة والمواطن ستكون على رأس أولوياته، مشيدا بالخطوات التي يخطوها الرئيس بمصر نحو تقدم وازدهار لم يحدث من قبل.