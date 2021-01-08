فض التجمعات وتطهير الشوارع والمحلات بشارع مصر في المنيا

قاد الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بشارع مصر بحى شمال المدينة، حيث قسم الإشغالات بالمدينة بفض التجمعات التى كانت موجودة بالشارع.وشدد قياتي على ارتداء الكمامات للمترددين على الشارع وأصحاب المحال التجارية مع المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والرش والتطهير للمكان مع تقديم طعام صحى ونظيف للمواطنين.وناشد نائب رئيس المدينة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون فى التعامل مع الموجه الثانية لكورونا وتكاتف الجميع حتى نعبر بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان، حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.