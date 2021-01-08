السعودية: فتح الرحلات الدولية والمنافذ بشكل كامل 31 مارس

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، فتح الرحلات الدولية والمنافذ بشكل كامل اعتبارًا من 31 مارس المقبل.وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء 31 مارس 2021، السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.وقال المصدر إنه يكون تنفيذ ذلك وفقًا للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.