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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل احداث مسلسل جمال الحريم الحلقة 19.. رعب جديد مع البطلة نور

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:32 م
مسلسل جمال الحريم
مسلسل جمال الحريم
حسين الجندي
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تستمر النجمة نور اللبنانية والنجمة دينا فؤاد وكل صناع مسلسل جمال الحريم في تقديم المسلسل الذي شهدت تفاصيله بالحلقة 19 أحداث جديدة خاصة في علاقات الشخصيات بعضها البعض حيث ظهرت أحداث مسلسل جمال الحريم الحلقة 19 شيقة جدا ومختلفة بالنسبة لكل متابعيها.

تفاصيل احداث مسلسل جمال الحريم الحلقة 19 

وتدور أحداث مسلسل جمال الحريم الحلقة 19 في إطار من التشويق والإثارة، حيث تتعرض البطلة في مسلسل جمال الحريم الحلقة 19 وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت وتتوالى الأحداث بمسلسل جمال الحريم الحلقة 19.

تفاصيل احداث مسلسل جمال الحريم الحلقة 19

وبالتحديد في أحداث وتفاصيل الحلقة 19 من مسلسل جمال الحريم فقد شهدت الحلقة رعبا جديدا مع البطلة نور بعد أن عاد إليها الخوف في أحداث المسلسل وما يحركها بداخلها من الجن؛ اضافة إلي تهديد اياد لها بالموت خاصة إن لم تقوم بإستكمال علاجها بينما طلب منها اياد أن تأتي بالفتيات إليه..

ومسلسل ضربة معلم يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات وحقق المسلسل نجاحا كبيرا في أوقات عرضه المختلف حتي أصبح أكثر بحثا على مؤشر جوجل؛ فيما يشارك في العمل كل من اللبنانية نور ودينا فؤاد؛ وخالد سليم، وإسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، هدى الأتربى كما يظهر في مسلسل جمال الحريم الحلقة 19 عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث؛ وهو من تأليف سوسن عامر ومن إخراج منال الصيفى.

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