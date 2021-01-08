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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الإمارات تسجل 2.950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2.218 حالة شفاء

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:24 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، الكشف عن 2.950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، حيث أجرت 166.435 فحصًا جديدًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 224.704 حالة منذ بداية الجائحة.

وبحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 3 حالات وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 697 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 2.218 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 201.396 حالة.

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