الهند تجرى اختبارًا على المستوى الوطنى للترويج للأبقار وحمايتها

تجري الهند اختبارًا في علوم الأبقار عبر الإنترنت في مختلف أنحاء البلاد الشهر المقبل في خطوة ترميإلى الترويج وحماية هذا الحيوان الذي تعتبره الأغلبية الهندوسية في البلاد مقدسًا، غير أن الموضوع الذي يخضع للاختبار أثار جدلاً فيما تحدثت وسائل الإعلام عن الأجزاء التي تزعم بشكل غير علمى أن لبن الأبقار يحتوي على آثار من الذهب وأن الزلازل تحدث جراء ذبح الأبقار.وسوف يبدأ الاختبار في 25 فبراير للأطفال والكبار والأجانب، وسوف تجرى على أساس سنوي، حسب راشتريا كامدهينو أيوج، من اللجنة الوطنية للأبقار، التى شكلتها الحكومة الوطنية الهندسية الحاكمة.