غدًا.. تنظيم ليلة «الوصال البودشيشية» رقم 35 بالمغرب

أعلنت مؤسسة الملتقى التي يرأسها الدكتور منير القادري بودشيش، أنها ومشيخة الطريقة القادرية البودشيشية، مستمرتان في إقامة ليالي الوصال "ذكر وفكر في زمن كورونا"، من خلال تنظيم الليلة الرقمية الخامسة والثلاثين، مساء غدٍ السبت 9 يناير الجاري، وأنه وكالعادة واعتبارًا للإجراءات الاحترازية المتخذة في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، سيتم بث أطوارها عبر المنصات الرقمية لمؤسسة الملتقى.وبحسب الجهة المشرفة على تنظيم هذه الأمسية الروحية الخامسة والثلاثين، من المرتقب أن تعرف مشاركة مجموعة من العلماء والمثقفين، بمداخلات علمية، إضافة الى مشاركة مجموعة من المنشدين والمادحين المتألقين من داخل المغرب وخارجه، إلى جانب فقرات أخرى متنوعة.تجدر الإشارة إلى أن البث الحي سينطلق ابتداء من الساعة 21.00 (20.00 بتوقيت جرينتش).