ضبط 3 شكلوا عصابة لسرقة الدراجات النارية بأسيوط

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية بمحافظة أسيوط، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.و أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط قيام، 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية، من خلال قيام أحد المتهمين بسرقتها بأسلوب قطع الضفيرة مستخدمًا سلاح أبيض وقيام الثاني والثالث بإخفائها وبيعها مرة أخرى.وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط تم ضبطهم وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض سكين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب، وبإرشادهم تم ضبط الدراجات النارية.