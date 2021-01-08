ضبط 15916 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

ضبطت وزارة الداخلية 15916 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ(15914)، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 2 لعدم سداد الغرامة المقررة، فيما تم تحرير 695 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 213 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 1208 شيشة، وذلك خلال 24 ساعة.يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.