تعطل حركة الصيد بسبب الشبورة فى دمياط

تعطلت حركة الصيد نسبيًا في محافظة دمياط، اليوم الجمعة، بسبب غلق بوغاز عزبة البرج، بسبب شبورة مائية كثيفة وانخفاض مدى الرؤية لأقل من ميل بحرى.يذكر أن محافظة دمياط، تشهد منذ أمس الخميس، شبورة مائية كثيفة غطت جميع الطرق الرئيسية والزراعية والمدن الساحلية، مما تسبب فى عرقلة حركة الصيد بالبحر الأبيض وغلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد.