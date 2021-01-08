ارتفاع الأسهم الآسيوية بسبب زيادة التفاؤل بشأن التحفيز الاقتصادي الأمريكي

سجلت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي ارتفاعا في الأغلب، اليوم الجمعة، حيث تعززت مشاعر السوق بسبب زيادة التفاؤل الناجم عن التحفيز الاقتصادي الأمريكي، في أعقاب تأكيد فوز الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن في الانتخابات.وفي اليابان، على الرغم من حالة الطوارئ السارية في طوكيو وثلاث من مقاطعاتها المجاورة التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الجمعة، قفز مؤشر نيكي القياسي، الذي يضم 225 سهما بنسبة 2.36% ليغلق عند 28139.03، ليسجل ارتفاعا جديدا منذ 30 عاما.وارتفع مؤشر "كوسبي" القياسي الكوري الجنوبي بنسبة 3.97% ليغلق عند 3152.18، وقفز مؤشر إس أند بيأيه.إس.إكس 200 الرئيسي لبورصة سيدني للأوراق المالية بنسبة 68ر0% ليغلق عند 6757.9 وارتفع مؤشر "أول اورديناريز" الأوسع نطاقا بنسبة 0.63% ليصل إلى 7024.2.