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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس 3 باعوا شققا وأراضٍ بأوراق مزورة بالقاهرة الجديدة

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:01 ص
حبس المتهمين
حبس المتهمين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، بحبس المتهمين ببيع الشقق والأراضي بأوراق وعقود مزورة بمحيط القاهرة الجديدة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين "ع.ع، أ. ع، ح.ك"، أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على أموال وبيع شقق سكنية لهم بعقود وأوراق مزورة، بهدف التربح والكسب الغير مشروع.

وأقر المتهمون ببيعهم لخمس شقق خالية من السكان بمحيط مناطق القاهرة الجديدة، وقطعتى أرض بمدينة بدر، كما أقروا بإنشاء حساب وهمي على " موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لبيع الشقق السكنية به بأسعار اقل من سعرها لاستدراج ضحاياهم.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات تفيد بتعرضهم للنصب وبيع شقق سكنية، لهم بأوراق مزورة وملك أشخاص أخرى وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، وتم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب الوقائع وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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