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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

205 إصابات جديدة بكورونا فى تايلاند

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:03 ص
كورونا في تايلاند
كورونا في تايلاند
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أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تايلاند، اليوم الجمعة، عن تسجيل 205 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9 آلاف و841 حالة.

وذكر المركز في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني أن إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة وصل إلى 67 حالة وفاة.

وأضاف أنه من بين الإصابات الجديدة 131 حالة محلية و58 حالة من العمال المهاجرين و16 حالة وافدة من الخارج.

وأفاد بأنه من بين الـ9841 حالة، تماثل 5255 شخصًا للشفاء، بما في ذلك 734 حالة خرجت خلال الـ24 ساعة الماضية.

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