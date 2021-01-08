المكسيك تسجل 13734 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 13734 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1044وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و493 ألفا و569 إصابة و131 ألفا و31 وفاة.وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.