رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الأركان الموريتانى: علاقة بلادنا مع الجزائر نابعة من الروابط التاريخية

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:34 ص
الفريق محمد بمبه
الفريق محمد بمبه مكت
أ ش أ
طباعة
أكد رئيس الأركان العامة للجيش الموريتاني الفريق محمد بمبه مكت، أن الإرادة السياسية للقيادة في موريتانيا والجزائر سعت على مر التاريخ إلى إتاحة وتوفير جو ملائم يسهم في "جودة" العلاقات الثنائية.

وقال رئيس الأركان الموريتاني، إن هذه العلاقات نابعة من الروابط التاريخية والاجتماعية والدينية وعلاقات حسن الجوار والمصير المشترك، مشيدا بـ"المواقف النبيلة المشرفة للشقيقة الجزائر تجاه موريتانيا، ووقوفها الدائم إلى جانبنا في أحلك الأزمات وأكثرها تهديدا لأمننا الوطني".

جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلها بيان أصدره الجيش الموريتاني، في ختام زيارة عمل للفريق محمد مكت إلى الجزائر.

وذكر بيان الجيش - الذي بثته الإذاعة الموريتانية اليوم الجمعة - أن رئيس الأركان أجرى، خلال زيارته للجزائر، مباحثات مع نظيره الجزائري الفريق السعيد شنقريحه، كما زار بعض الهيئات العسكرية، منها مؤسسة تطوير صناعة السيارات في "تيارت".

وأضاف البيان أن رئيس الأركان الموريتاني ترأس - خلال زيارته للجزائر - وفدا كبيرا ضم: اللواء حمادي اعلي مولود قائد المكتب الثاني واللواء البحري أحمد سعيد بن عوف قائد المكتب الثالث والعقيد محمد الأمين حم ختار الملحق العسكري في الجزائر والعقيد صيدو صمبا جا قائد المكتب الرابع، والعقيد محمد المصطفى يبه مستشار قائد الأركان العامة للجيوش، والعقيد البحري محمد محمود محفوظ الحضرامي، قائد أركان البحرية المساعد والعقيد أحمد سالم حمزه من أركان الجيش الجوي.

موضوعات متعلقة

حتى إعلان بايدن رئيسا.. تفاصيل «ليلة العار» في أمريكا

«الصحة» تكشف حقيقة نقص «الأكسجين» فى مستشفى صدر دمنهور (فيديو)

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

حظر حسابي ترامب على «فيسبوك» و«إنستجرام» إلى أجل غير مسمى

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

النيابة تحقق في بلاغ يتهم أحمد عيد عبدالملك بإثارة الفتنة

مصطفى بكرى: تعديل وزاري مرتقب خلال أيام

الأهلي يعلن تأسيس ناد عالمي يحمل اسمه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الثلوج تغطي إسبانيا باللون الأبيض

خطوات الاستعلام على مخالفات المرور وطرق السداد

بثروة 185 مليار دولار.. إيلون ماسك الأغنى في العالم

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي ناتجاس

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

«ممنوع من التداول».. «الدستور» تحقق في منع طباعة أحدث كتب عندليب الصحافة

إصدار رواية «المدفع» لـ غلامحسين ساعدى عن دار الربيع

إرجاء المهرجان القومي للسينما المصرية مع استمرار تلقي المشاركات

الصغير: «حذاء فيللينى» تحدثت عن التعذيب بالمعتقلات فى التسعينيات