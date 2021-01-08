موريتانيا.. 5 وفيات و103 إصابات جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في موريتانيا 5 وفيات و103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وحسب الوزارة فإن عدد الحالات النشطة وصل إلى 1799 حالة، بينها 84 حالة في العناية المركزة، فيما تم تسجيل 232 حالة شفاء.ولفتت الوزارة إلى أنها أجرت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 1468 فحصا، بينها 883 TDR و329 PCR.