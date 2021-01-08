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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

أبرزها «عدم تنظيف الحواجب».. 4 فتاوى لدار الإفتاء تخص العيون

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:34 ص
الإفتاء
الإفتاء
سلمي بدر
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نشرت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فتوى أثارت الجدل بأنه لا يجوز لغير المتزوجة تنظيف حاجبيها إلا إذا احتاجت إلى ذلك لعلاج أو إزالة عيب أو تسوية شعرات نافرة فقط، أما المتزوجة فيجوز لها ذلك بإذن زوجها فقط لأنه من الزينة المطلوبة لإعفاف الزوج حتى لا ينظر لإمراة أخرى.

وفي إجابة على سؤال كان يقول: "هل إزالة الزائد من الحاجب حرام؟ وهل إزالة ما بين الحاجبين حرام؟".

ردت دار الإفتاء: "أنه لا يجوز التنمص للمرأة غير المتزوجة إلا إذا احتاجت إليه لعلاج أو إزالة عيب أو تسوية شعرات نافرة، وما تجاوز ذلك فهو ممنوع أما المرأة المتزوجة فيجوز لها التنمص إذا كان بإذن الزوج".

وفي العديد من الفتاوى السابقة التي تخص الغيون صرحت دار الافتاء بالآتي:

- فتوى قطرة العين وإفسادها للصيام:
أصدرت الدار الإفتاء عن قطرة العين ومحلول العدسات اللاصقة أثناء الصيام وهي مضاد حيوي وعند وضعها تدخل إلى العين ومنها إلى الأنف والحلق.

وفي جوابها قالت إن التقطير في العين بدواء أو محلولٍ لا يفسد الصوم وإن وجد الصائم طعم القطرة في حلقه لأن العين ليست منفذ مفتوح على الحلق.

- كحل العيون:
وبسؤال الإفتاء عن وضع المرأة للكحل في عيونها أكدت الدار بأنه جائز للمرأة وجائز لها أن تظهر بذلك أمام الناس حتى لو كانت منتقبة، طالما أن الفتنة مأمونة.

- حكم ارتداء العدسات اللاصقة:
قالت الدار إنه يجوز وضع العدسات الملونة على العينين، على سبيل التجمل للزوج داخل المنزل، أو أمام المحارم من الرجال والنساء، كما يجوز تزيين النساء وتجملهن بها يوم الزفاف، بِشرط عدم الاختلاط مع الرجال، غير ذلك لا لأنَّها ستصبح مصدر للفتنة.

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