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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 8-1-2021

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:10 ص
الدرهم الأماراتي
الدرهم الأماراتي
منة سالم
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أستقر سعر الدرهم الأماراتي اليوم الجمعة 8-1-2021، في الأسواق المحلية، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

محليًا، بلغ متوسط سعر الدرهم الأماراتي اليوم الجمعة 4.23 جنيه للشراء وللبيع 4.29، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية.

علي المستوي المحلي، استقر سعر الدرهم الأماراتي اليوم في بنك الأسكندرية وبنك بلوم مصر، كما ارتفع سعره أمام الجنيه في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.

سعر الدرهم الأماراتي اليوم الجمعة 8-1-2021

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع،وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.21 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وبلغ في بنك عودة 4.27 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، كما جاء في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

ويتكون الدرهم الأماراتي من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كما يرتبط بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي.

جدير بالذكر، أن الدرهم الإماراتي يأتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

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