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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء» يرصد تأثير كورونا على حركة الطائرات

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:40 ص
حركة النقل الجوى
حركة النقل الجوى
أميرة ممدوح
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عاودت حركة النقل الجوى التحسن تدريجيًا لتصل إلى 8.5 ألف رحلة خلال شهر سبتمبر 2020، مقابل 7.8 ألف و6.5 ألف رحلة خلال شهرى أغسطس ويوليو من نفس العام، بينما كان عدد الرحلات قد بلغ 28 ألف رحلة خلال سبتمبر 2019 أى قبل جائحة كورونا.

ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أدنى مستوى للرحلات الجوية قد سجل خلال شهر أبريل ومايو الماضى حينما هبط عدد الرحلات إلى 2.4 ألف و2.7 ألف رحلة.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن عدد ركاب الطائرات بلغ 800 ألف راكب خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل 3.2 مليون راكب خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما بلغ عدد الركاب 700 ألف راكب خلال شهر أغسطس 2020.

كما انخفضت كمية البضائع المنقولة بالطائرات إلى 16.5 ألف طن خلال شهر سبتمبر 2020، مقابل 21.7 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق، بينما كان قد بلغ 16 ألف طن خلال أغسطس 2020.

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