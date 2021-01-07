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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: إرهابيون محليون وراء اقتحام الكونجرس

الخميس 07/يناير/2021 - 09:08 م
بايدن
بايدن
محمد عمر
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وصف جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب، الخميس، من شارك في أحداث اقتحام الكونجرس الأمس بأنهم إرهابيون محليون.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب، في خطاب له، اليوم، إن ما حدث لم يكن مفاجئًا لأن الرئيس ترامب سخر من القانون والدستور لمدة 4 سنوات، مؤكدا أن ما حدث أمس كان فوضى خالصة.

وأضاف: "يوم أمس كان واحدًا من أكثر الأيام قتامة في تاريخ بلادنا بسبب اقتحام الكونجرس".

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب إن القضاة الذين عينهم الرئيس ترامب في المحكمة العليا حكموا بنزاهة الانتخابات ورفضوا الطعون عليها، مشيرا إلى أن ترامب قام بالكثير من التصرفات التي تضر بالمصالح الأمريكية.

وأكد بايدن أن الرئيس ترامب لا يخبر المواطنين الحقيقة، ويفضل الانحياز إلى خصوم الولايات المتحدة.

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