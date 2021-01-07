«اعرف بلدك» تستهل 2021 برحلة العائلة المقدسة لمصر

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، عدد يناير 2021 من نشرة "اعرف بلدك"، الدورية التثقيفية التي تصدرها الهيئة، وتتوافر النشرة الآن إلكترونيا للقراءة والتحميل من موقع الهيئة، وسوف تكون متوفرة ورقيًّا بالمواقع الثقافية التابعة للهيئة بالمحافظات طوال الشهر.وتتضمن "اعرف بلدك" معلومات مختصرة لبعض الشخصيات والأحداث الثقافية والفنية والسياسية والتاريخية.ويتناول عدد يناير 2021 عددًا من الموضوعات وهم: موكب النور ورحلة العائلة المقدسة لمصر، أصحاب النسيج الواحد، وخصوصية مصر.