حبس 3 أشخاص 4 أيام لشروعهم في قتل شاب بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، الخميس، حبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة النحقيقات؛ لشروعهم في قتل صاحب سوبر ماركت بسبب خصومة ثأرية، وقررت الاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه، وإعداد تقرير حول الواقعة.وكشف تحقيقات النيابة عن تعرض صاحب سوبر ماركت لإطلاق نار داخل المحل الخاص بسبب خصومة ثأرية بين المجنى عليه وآخر محرض.وتبين أن أحد المتهمين استأجر آخر لإطلاق النيران على المجني عليه ولكنه استأجر آخر لتنفيذ المهمة، مقابل مبلغ مالي.كما تبين إصابة المجنى عليه بطلقتين، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وألقى القبض على المحرض الرئيسى والثلاثة متهمين الآخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.