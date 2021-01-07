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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«صنع فى الإسكندرية» مبادرة شبابية لدعم منتجى عروس البحر

الخميس 07/يناير/2021 - 07:16 م
صنع فى الإسكندرية
صنع فى الإسكندرية
شيماء حمودة
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يعشق عروس البحر المتوسط، ودائما ما يسعى لدعمها، ففي عام 2018 شارك في أكبر مهرجان موسيقي وتوج الإسكندرية برفع علمها على أرض بلجيكا.

لم ينس الشاب السكندري حلمه على مدار العامين الماضيين ففور عودته لأرض الوطن فكر كيف يستمر دعمه لشباب محافظته ليدشن مبادرة "صنع في الإسكندرية".

يقول رام ماضي، صاحب المبادرة، إن الهدف هو دعم المنتجين وأصحاب المشروعات الصغيرة وتقديم المساعدة لهم وتسويق منتجاتهم وتعريف المجتمع بهم.

ويتابع "ماضي"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه لتحقيق هدف المبادرة تم توفير مكان مخصص يستقبل المنتجين وأصحاب المشروعات الصغيرة والأعمال اليدوية لاحتضان منتجاتهم وعرضها لبيعها للجمهور بمساعدة التسويق الإلكتروني".

15 منتجًا سكندريًا كانت المشاركة الأولى في المبادرة، ليواصل "ماضي"، أن العارضين سيتواجدون بمنتجاتهم داخل المكان المخصص تباعا، وسيكون الاختيار للمشارك صاحب المنتجات ذات الجودة العالية بالسعر المناسب.

تتنوع المعروضات ما بين الأشغال اليدوية، وصناعة المنتجات الجلدية، والأعمال الخشبية، ومشغولات الخيامية، والإكسسوارات، جميعها صناعات يدوية بأيادٍ سكندرية.

وأكمل "ماضي"، أن المبادرة ذات هدف خدمي وطابع سكندري، مطالبا باحتضان محافظة الإسكندرية للمبادرة، لاستمرار دعم أصحاب المشروعات الصغيرة، لأن هدف المبادرة التوسع والتواجد في أكثر من مكان سكندري لخدمة أكبر عدد من المنتجين السكندريين.

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