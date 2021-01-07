باكستان تدين استخدام أراضي أفغانستان من جانب الجماعات الإرهابية

طلبت باكستان، اليوم الخميس، من الحكومة الأفغانية اتخاذ الإجراء الفوري ضد الإرهابيين والمجموعات الإرهابية التي لها ملاذات آمنة داخل أراضي أفغانستان لاستهداف قوات الأمن الباكستانية.وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري، في بيان صحفي له، أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، استخدام أراضي أفغانستان من جانب المجموعات الإرهابية ضد باكستان.كما أضاف أن الإرهابيين أطلقوا النار من داخل أفغانستان على نقطة التفتيش الحدودية التابعة للجيش الباكستاني في مقاطعة "موماند" المحاذية لأفغانستان، ما أسفر عن مقتل جندي باكستاني.