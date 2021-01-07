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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

الأمن العام يكشف لغز مقتل تاجر وزوجته في الواحات

الخميس 07/يناير/2021 - 06:15 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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كشف قطاع الأمن العام لغز مقتل تاجر وزوجته في الواحات البحرية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مزارع بقصد السرقة.

تبلغ لقسم الواحات البحرية أمن الجيزة بالعثور على جثة تاجر، 80 سنة، وزوجته 70 سنة، مقيمان دائرة القسم بمسكنهما وما قررته كريمتهما، ربة منزل 44 سنة، مقيمة بذات القرية بإقامة والديها بمفردهما وسرقة مصوغات والدتها الذهبية.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلًا من تاجر له معلومات جنائية، مزارع له معلومات جنائية، مزارع "مقيمين بذات القرية محل إقامة المجنى عليهما".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا تفصيليا بإرتكابهم الواقعة.

وقرر المتهمان الأول والثاني أنه نظرًا لعلمهما بثراء المجنى عليهما إتفقا على قتلهما وسرقتهما وفى سبيل تنفيذ مخططهما أعد الأول سلاح ناري (بندقية خرطوش) وإستعانا بالمتهم الثالث وتوجهوا لمنزل المجنى عليهما (مستقلين دراجة نارية قيادة المتهم الثالث") ودلفا لداخل المنزل عقب تسلق سوره ولدى مشاهدتهما للمجنى عليه باغته الأول بالضرب بجسم السلاح الناري على رأسه فأودى بحياته وحال محاولة المجني عليها الاستغاثة قام الثاني بكتم أنفاسها حتى أودى بحياتها وإستوليا على المسروقات وهربوا.

تم بإرشادهم ضبط المسروقات والسلاح الناري والدراجة النارية المستخدمين في إرتكاب الواقعة.

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