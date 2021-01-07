اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

يواجه الناس العديد من المشاكل بسبب الارتداء المستمر لأقنعة الوجه «الكمامة» بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» حول العالم، والارتفاع المستمر في معدل حالات الإصابة والوفيات.ومن النصائح العامة التي وجهها الخبراء الغربيون لارتداء الكمامة، هو أن يكون الجزء الأبيض فيها هو المقابل للوجه، والأزرق للخارج، بالإضافة إلى ضرورة إحكام الكمامة على الأنف جيدًا، والتأكد من تغطيتها للذقن.وسدد الخبراء العديد من النصائح للذين يعانون من ارتداء الكمامات لوقت طويل بسبب فيروس كورونا، مثل صعوبة التنفس، وارتفاع درجة حرارة الجو، وإصابات البشرة والأذن، والتعرض للطفح الجلدي.ونرصد فيما يلي أبرز النصائح التي وجهها الخبراء في ذلك المجال، عبر وكالة «فرانس 24» الفرنسية.