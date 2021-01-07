الرحلات البحرية والكورنيش.. أبرز احتفالات مواطني مطروح بعيد الميلاد (صور)

توافد عدد من مواطني مدينة مرسى مطروح الأقباط علي الشواطئ وكورنيش المدينة، بالإضافة إلى الاستمتاع بمياه البحر والرحلات البحرية احتفالا بعيد الميلاد المجيد.وانطلق، أمس الأربعاء، قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا، بكنيسة السيدة العذراء مريم وسط مدينة مرسى مطروح بحضور الأب بجيمي والأنبا بولا والقمص متي زكريا راعي الكنيسة والقس نوح نبيل و15 شماسا.وناشد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المواطنين بالالتزام بكافة القرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الدولة، مع الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا.وتمكنت شرطة المرور والمرافق خلال متابعة التأكد من التزام ارتداء الكمامات من تحرير 442 محضرا عدم ارتداء كمامات داخل وسائل المواصلات والمحال التجارية في الفترة من 3 إلى 7 يناير الجاري.