تعليق فيفي عبده على تدهور حالتها الصحية.. طريحة الفراش بسبب «إبرة»

تصدر تعليق فيفي عبده على تدهور حالتها الصحية، محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد خروجها للرد على الإشاعات التي يتداولها جمهور السوشيال ميديا من حين لآخر، حول تدهور الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده التي تسببت في اختفائها عن الأنظار لفترة زمنية محددة، بعدما كانت تخرج بصفة مستمرة ببث مقاطع لايف تقدم من خلالها وصلات رقص عبر حسابها على موقع "انستجرام" حيث كانت تجد تفاعلا كبيرًا من جانب رواد التواصل الاجتماعي.

تعليق فيفي عبده على تدهور حالتها الصحية

تعرضت الفنانة فيفي عبده لعدد من الإشاعات خلال الساعات الماضية ما جعلها تخرج لتعلق على تلك الأحداث حيث خرجت للمرة الأولى بعد تداول إشاعة حول حالتها الصحية مرة بالموت وأخرى بإصابتها بفيروس كورونا وأخيرًا الموت إكلينكيا، وغيرها من الإشاعات التي أثارت غضبها، حيث قالت في مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" إنها تتلقى العلاج منذ ستة أشهر، وكانت تخفي مرضها على الجمهور حتى لا تثير القلق.





وقالت عبده أنها كانت توعد الجمهور كل فترة أنها ستخرج بلايف جديد ولكنها كانت لا تستطيع بسبب مرضها، والذي جعلها تخرج لتعلن عن مرضها أنها لا تريد خسارة الجمهور، لافتة إلى أنه من كثرة الوعود شعر إني كدابة بالرغم أنني لا أستطيع التحرك من على السرير، ولكن الحمد لله تحسنت شوية.

مرض فيفي عبده

وكشفت عبده عن تفاصيل المرض الذي تعرضت له قائلة: "أنا طريحة الفراش نتيجة إبرة تلقتها في مكانٍ خاطئ، وأدت إلى لمس العصب، ما أفقدني الإحساس به".





وخلال الساعات الماضية خرجت الفنانة فيفي عبده بتسجيل مقطع صوتي نشرته عبر حسابها على انستجرام تطمئن فيه الجمهور على حالتها الصحية، لافتة إلى أنها بخير ولكنها لا تستطيع تحريك قدميها بسبب الأزمة التي تعرضت لها.

آخر أعمال فيفي عبده الفنية

ويذكر إلى أن أخر أعمال الفنانة فيفي عبده كان مسلسل "مملكة الغجر" وقام بالتمثيل معها مجموعة من الفنانين منهم: حورية فرغلي، وحازم سمير وسامح الصريطي، والفنان الراحل سناء شافع.



