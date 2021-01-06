بعد فقدها الإحساس بالعصب.. آخر مستجدات حالة فيفي عبده الصحية

تعرضت الفنانة فيفي عبده، خلال الفترة الماضية لحالة إعياء شديدة، حيث دخلت في حاله مرضية شديدة لتبتعد عن الأنظار لأيام وعن جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.وخرجت فيفي منذ ساعات قليلة عبر حسابها بموقع "تويتر" للحديث عن حالتها الصحية ولتطمئن جمهورها عليها للمرة الأولى، وكشف تفاصيل عن وعكتها الصحية مؤكدة على أنها تلقت حقنة خاطئة جعلتها طريحة الفراش والمرض واضطرتها للجلوس في المنزل.وقالت فيفي عبده، إنها لا تريد أن يقلق جمهورها عليها، مشيرة إلى أنها تعالج من العصب الذي أفقدها الإحساس بسبب الحقنة الخاطئة وذلك تحت إشراف الأطباء