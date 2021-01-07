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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محاضرات تثقيفية وأمسيات شعرية بقصور ثقافة أسيوط

الخميس 07/يناير/2021 - 05:12 م
ثقافة أسيوط
ثقافة أسيوط
جمال عاشور
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم سلسلة من الندوات والمحاضرات التثقيفية بفرع ثقافة أسيوط، حيث قدم بيت ثقافة محمود حسن إسماعيل بالنخيلة محاضرة تثقيفية بعنوان "مفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة الفقيرة" قدمتها الدكتورة شيماء عبد الرازق والتي قدمت رؤية جوهرية حول مفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة الفقيرة في صعيد مصر ودعمها اقتصاديا وتوفير كافة الدعم الاقتصادي لها.

في مجال الأونلاين، عقدت أمسية شعرية ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب ببيت ثقافة أبنوب بعنوان فن الواو قدمها الشاعر شرقاوي عبد العليم رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بأبنوب، كما قدم بيت ثقافة صدفا محاضرة تثقيفية بعنوان "إيذاء المصطفى (ص)" حاضرها محمد عبد الرحيم والذي تناول الحديث حول سيرة الرسول (ص) أثناء دعوته للإسلام وتعرضه للأذى على أيدي الكفار.

كما تم تقديم مناقشة كتاب "عصر محمد علي" للمؤلف عبد الرحمن الرافعي قدمتها عبر الأونلاين مكتبة المنفلوطي العامة حاضرها جمال هدية والذي قدم رؤية جوهرية حول الكتاب وأنه يوضح العصر الذهبي لمحمد على باشا، وعقد بيت ثقافة فزارة ندوة مكتبية بعنوان "فيض الأشجان" للشاعرة نوال مهني قدمها الشاعر أشرف رشاد.

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