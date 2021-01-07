تنصيب قائد جديد للقوات البحرية في الجزائر

أشرف قائد أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الخميس، على حفل مراسم التنصيب الرسمي للواء محفوظ بن مداح، قائدًا للقوات البحرية بالنيابة خلفًا للواء محمد العربي حولي.وأشار شنقريحة، في كلمة له خلال لقائه بقيادة وإطارات وأفراد القوات البحرية، إلى أن الحفاظ على جاهزية قوام المعركة البحرية، كان وسيبقى متطلبًا عملياتيًا في غاية الأهمية بالنسبة للجيش الجزائري من خلال تكوين العنصر البشري الكفء والمحترف، أو من خلال توفير التجهيزات العصرية واقتناء السفن المتطورة.وشدد على أن التحديات التي يتعين على الجيش الجزائري رفعها، تستلزم من الجميع العمل دون هوادة، على الإحاطة بمقتضيات المسايرة الفعالة لكل المستجدات والمتغيرات العسكرية المتسارعة، ذات الطابع الجيوستراتيجي والجيوسياسي.