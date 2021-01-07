نتنياهو: العودة للاتفاق النووي الإيراني خطأ فادح ويدفع لسباق تسلح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران خطأ فادح، سيدفع دول المنطقة إلى سباق تسلح.ووفقًا لوكالة رويترز الإخبارية، فقد نقل المتحدث باسم نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخزانة الأمريكي، قوله: "لو عدنا ببساطة إلى الاتفاق النووي مع إيران فستسارع العديد من الدول الأخرى حول الشرق الأوسط إلى امتلاك سلاح نووي، مما يشكل كابوسًا وخطأ فادحا وأمرًا لا يجوز حدوثه على الإطلاق".وأشاد المتحدث بسياسة الضغط القصوى التي مارستها الإدارة الأمريكية ضد إيران خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى وجوب الاستمرار في هذا التوجه من أجل الحؤول دون استمرار السلطات الإيرانية في حملة العدوان والإرهاب التي تشنها في أنحاء المنطقة، ومن أجل منعها من امتلاك ترسانة نووية، وتابع: "وزارة الخزانة الأمريكية لعبت دورا هاما في فرض عقوبات على النظام الإيراني وتطبيقها".يذكر أنه منذ العام 2018 انسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وبدأ بفرض عقوبات على جميع المستويات ضد طهران.