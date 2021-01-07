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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد توقف عام ونصف.. عودة السياحة للوادي الجديد

الخميس 07/يناير/2021 - 02:40 م
عودة السياحة للوادي
عودة السياحة للوادي الجديد
محمد مهدي
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أكد رأفت سعد، المرشد السياحي ودليل الصحراء بمركز الداخلة التابعة لمحافظة الوادي الجديد،أن السياحة بدأت العودة تدريجيا للمحافظة بعد توقف استمر عام ونصف العام.

وأضاف "رأفت"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه كان يستقل وفد فرنسي ليلة رأس السنه للاحتفال بالعام الميلادي الجديد، حيث تم الاحتفال بالصحراء بين الوديان والدروب الجبلية التي يعشقها السياح والأجانب في رحلات السفاري الواحاتية، وعلى أنغام المزمار البلدي والأغاني الواحاتية التي يعشقها الجميع.

وأوضح محمد سعد، من أهالي مركز الداخلة وصاحب مكتب "رحالة" للسياحة والسفاري، أنه تم تشغيل كافة المكاتب السياحية والشركات وكافة المواقع السياحية وانتظام حركة الطيران بكامل طاقة تشغيلها، وذلك فور الإعلان عن عودة الأنشطة الحياتية لطبيعتها بعد أزمة كورونا الأولى وبعد إنحسارها

وأكد سعد أنه تم تأجيل أكثر من رحلة لبعض فنانات مصر بسبب هذه الجائحة إلا أن السياحة لم تتوقف، مشيرا إلي أن جميع الشركات والمكاتب تلقت تعليمات بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة كورونا في موجتها الثانية، والتي تنتشر بسرعة كبيرة عن طريق الهواء والرزاز، مضيفا أن هذه الأيام تعاني جميع المنتجعات والقري السياحية حالة من الركود بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا، مطالبًا المسؤلين تنشيط السياحة عن طريق الإعلان عن المناطق السياحية عبر كافة وسائل الإعلام المرئية منها أو المسموعة.





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