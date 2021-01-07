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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان ينفي اجتماعا بين عون والحريري برعاية البطريرك الراعي

الخميس 07/يناير/2021 - 01:52 م
جريدة الدستور
وكالات
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نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية ما تردد عن أن اجتماعا كان سيعقد صباح اليوم الخميس بين الرئيس ميشال عون والمكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، برعاية من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

وقال المكتب، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، إن لا صحة لهذه المعلومات.

وأضاف: "الصحيح أن مثل هذا الطرح عرضه البطريرك الراعي على رئيس الجمهورية خلال اجتماعهما اليوم، ولم يكن الرئيس عون على علم مسبق به".

ووفق الوكالة، هنأ الرئيس عون خلال زيارته إلى الصرح البطريركي في بكركي، البطريرك الراعي بالأعياد، متمنيا أن تعود على اللبنانيين في ظروف أفضل.

وطبقا للوكالة، تناول الحديث الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا مع بدء الإغلاق اليوم وحتى الأول من فبراير المقبل.

وقال عون: "تحدثنا عن الأوضاع العامة التي لا تزال مكتومة، لأن كل الذي يحصل معنا لا يحكى في الإعلام، لأن كل واحد يكتب في الإعلام، مع الأسف، على هواه"، متمنيا أن يكون هذا اللقاء مثمرا في هذا الموضوع".

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