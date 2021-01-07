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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي مصر القديمة يتزين لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

الخميس 07/يناير/2021 - 01:46 م
حي مصر القديمة
حي مصر القديمة
مصطفى عبدالله
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استعد حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، بقيادة اللواء خالد شحاته، رئيس الحي لأعياد الميلاد المجيد بالمرور على محيط الكنائس، والتأكد من رفع كفاءة الشوارع المؤدية لها والمرور على النظافة العامة لمحيط الكنائس.

وأجرت إدارة الإنارة أعمال صيانة الأعمدة ورفع كفاءة الإنارة، بجميع الكنائس الموجودة بنطاق حي مصر القديمة، وتزينت ميادين الحي استقبالا لأعياد الميلاد المجيد بالإضاءة التجميلية حسب الخطة الموضوعة من أجهزة الحي.

وتأتي الأعمال في إطار حرص الدولة على توفير سبل الحياة الكريمة لمواطنيها، وطبقا للخطة الموضوعة لرفع كفاءة حي مصر القديمة، وبناء على تعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

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