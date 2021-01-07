حقيقة إصابة فيروز بفيروس كورونا 2021

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وقالت في البيان، إن الخبر المتداول عبر مجموعات واتس آب عن إصابة جارة القمر فيروز خبر كاذب وعار تماما من الصحة وأنه لم يصدر من الوكالة الوطنية للإعلام على الإطلاق، وأنها لم تنشر بيانا على لسان ريما الرحباني يفيد أنها بخير ولكنها تعاني من أعراض كورونا وتلتزم العزل المنزلي كما نشر مؤخرا، ولذلك قررت التوضيح وعدم الدخول في هذه الأزمة من قريب أو بعيد على الإطلاق.وكان الظهور الإعلامي الأخير للفنانة اللبنانية الملقبة بجارة القمر فيروز عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حين نعت رفيق دربها الموسيقار إلياس الرحباني الذي رحل عن عالمنا قبل أيام، نعيا مؤثرا للغاية ونشرت مقطعا للفيديو ظهر فيه الموسيقار الراحل من خلال موسيقى من ألحان الأخوان رحباني على أغنية هجروا الأحبة الحارة وسط تفاعل كبير من الجمهور على النعي.