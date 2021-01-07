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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حقيقة إصابة فيروز بفيروس كورونا 2021

الخميس 07/يناير/2021 - 01:49 م
فيروز
فيروز
محمد قدري
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نكشف خلال هذا التقرير حقيقة إصابة فيروز بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية بعد انتشار الأمر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات واتس آب، خاصة أن الأمر منسوبا للوكالة الوطنية للإعلام بلبنان.

حقيقة إصابة فيروز بفيروس كورونا


أصدرت الوكالة الوطنية للإعلام بيانا توضيحيا كشفت فيه عن حقيقة إصابة فيروز بفيروس كورونا بعد انتشار بيانا منسوبا إليها خلال الساعات الماضية ودخولها في أزمة مع عائلة الفنانة الكبيرة، خاصة أن الخبر مكتوب بأسلوب الوكالة الصحفي ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة.
وقالت في البيان، إن الخبر المتداول عبر مجموعات واتس آب عن إصابة جارة القمر فيروز خبر كاذب وعار تماما من الصحة وأنه لم يصدر من الوكالة الوطنية للإعلام على الإطلاق، وأنها لم تنشر بيانا على لسان ريما الرحباني يفيد أنها بخير ولكنها تعاني من أعراض كورونا وتلتزم العزل المنزلي كما نشر مؤخرا، ولذلك قررت التوضيح وعدم الدخول في هذه الأزمة من قريب أو بعيد على الإطلاق.


وكان الظهور الإعلامي الأخير للفنانة اللبنانية الملقبة بجارة القمر فيروز عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حين نعت رفيق دربها الموسيقار إلياس الرحباني الذي رحل عن عالمنا قبل أيام، نعيا مؤثرا للغاية ونشرت مقطعا للفيديو ظهر فيه الموسيقار الراحل من خلال موسيقى من ألحان الأخوان رحباني على أغنية هجروا الأحبة الحارة وسط تفاعل كبير من الجمهور على النعي.

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