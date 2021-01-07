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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلغاريا تسجل 1002 إصابة جديدة و59 وفاة بكورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 12:48 م
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 206 آلاف و392 إصابة.

وذكرت بيانات بوابة المعلومات الموحدة - وفقًا لوكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم الخميس - أنه خلال الفترة نفسها سجلت البلاد 59 وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7961 حالة، كما أن هناك 2023 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 128 ألفًا و789 شخصًا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا 69 ألفًا و642 حالة من بينها 4262 شخصًا يحتاجون إلى تلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و379 حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.

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