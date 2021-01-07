أبومراحيل عن تعيينه في «النواب»: القبائل السيناوية في عقل وقلب الرئيس

وجه الشيخ سالم أبو مراحيل، أحد مشايخ سيناء، والذي تم تعيينه في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية، التحية والشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الثقة في تعيينه في مجلس النواب.وأكد أبومراحيل، في تصريحات لـ«الدستور»، أن قرار تعيينه يعد هدية لأبناء القبائل في محافظة شمال سيناء، وأن القبائل السيناوية في عقل وقلب الرئيس، مشيرًا إلى أن الرئيس يعمل دوما على تنمية وتعمير سيناء.وأوضح أبو مراحيل، أنه سيعمل مع باقي زملائه في مجلسي النواب والشيوخ، من أجل تقديم الخدمات المتنوعة للمواطن البسيط في مختلف مدن محافظة شمال سيناء وخاصة مدينتي الشيخ زويد ورفح.