توقعات بعدم صعود الأسهم العالمية أكثر في 2021

يتوقع سيتي بنك أن تحوم الأسهم العالمية حول المستويات الحالية في 2021، مخفضا تصنيفه للأسهم الأمريكية إلى "محايد"، إذ تتأثر الاقتصادات العالمية سلبا بإجراءات الإغلاق الناجمة عن الموجات الجديدة من الإصابات بكوفيد-19.ورفع البنك تصنيفه لأسهم الأسواق الناشئة والبريطانية إلى "زيادة الوزن النسبي" في مذكرة نُشرت اليوم الخميس، وعزا ذلك إلى تقييماتها المقبولة وزخم الأرباح القوية.ويتوقع أيضا أن يساعد نزول الدولار الأمريكي هذه الأسواق على تحقيق أفضل أداء.ومع تداول الأسهم العالمية عند مضاعف ربحية مستقبلي لاثني عشرا شهرا قدره 20 مرة، لا يتوقع البنك المدرج في وول ستريت المزيد من الارتفاع، إذ يتجاوز التقييم متوسط مضاعف الربحية المستقبلي في الأمد الطويل البالغ 15 مرة.