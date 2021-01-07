التشيك تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا في أعداد إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة التشيكية اليوم الخميس تسجيل 17 ألفا و668 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، في ثاني يوم على التوالي يتم فيه تسجيل رقم قياسي للاصابات اليومية.وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 794 ألفا و740 حالة منذ بداية ظهور الفيروس ويبلغ عدد الوفيات في البلاد 12.621 حالة.ومن المقرر أن تجتمع الحكومة التشيكية اليوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن "تعديل وتمديد" قيود الإغلاق الخاص بمكافحة فيروس كورونا، وذلك في جلسة استثنائية.وبعد سلسلة من الزيادات اليومية القياسية في عدد الإصابات بالفيروس، فإن البلاد تسجل حاليا واحدا من أعلى معدلات الإصابات الجديدة التراكمية في العالم، لسبعة أيام على التوالي، لكل مليون شخص.