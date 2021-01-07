تعرف على موعد انتهاء الشبورة 2021

موعد انتهاء الشبورة

عوامل مؤثرة في تكون الضباب



2 - وجود مرتفع جوي.



3 - التلوث الناتج عن احتراق الفحم:

يساعد على تجمع هذا الغاز جمود الهواء عن الحركة، يمكن أن تكون ضارة للإنسان وبيئته ويزداد الضرر أكثر عندما يساعد الدخان على تكوين الضباب.



4 - المسطحات المائية:

القرب والبعد عنها يؤثر على حدوث الضباب، فالمناطق القريبة من سطح البحر يتركز فيها الضباب أكثر بسبب معدلات التبخر الموجودة فهذه المنطقة وكثافة الماء الموجود فالهواء بعكس المناطق البعيدة من المسطحات المائية.



5 - المناطق الجبلية:

تؤثر المناطق الجبلية على حدوث الضباب حيث ان درجة الحرارة في المناطق الجبليه تكون أقل عن المناطق المنخفضة فيتكثف الهواء ويحدث الضباب في تلك المناطق.



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5 - المناطق الجبلية:تؤثر المناطق الجبلية على حدوث الضباب حيث ان درجة الحرارة في المناطق الجبليه تكون أقل عن المناطق المنخفضة فيتكثف الهواء ويحدث الضباب في تلك المناطق.

يسأل الكثير من المواطنين عن، بعد أن أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب وجود تكثف بخار ماء المكون الشبورة الضبابية، وفقا لصور الأقمار الصناعية والتي أكدت زيادة حدة بخار الماء وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى 1000 متر بسبب الضباب على معظم الأنحاء من القاهرة حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناءالضبابوالضباب هو ظاهرة طبيعية عبارة عن سحاب منخفض قريب من سطح الأرض، وغالبا ما تكون هذه السحب من نوع الرهل، هو قطرات مائية عالية في الهواء ويحدث نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض ويساعد على تكوين الغبار والدخان والشوائب المختلفة في الجو حيث يعلق عليها البخار، ويختلف درجة البخار باختلاف كثافته حيث كلما زادت كثافة البخار كان الضباب أشد كثافة، ويُعَرّف الضباب بأنه سحابة تقلّل من الوضوح إلى أقل من 1 كم.وقد حذرت هيئة الأرصاد مؤخرا من تقلبات الجو وانخفاض مستوى الرؤية على الطرق السريعة إلى 1000 متر، منعا لوقوع حوادث التي تعد أحد الأسباب الرئيسية في حصد العديد من الأرواح خاصة في السنوات الأخيرة، بالطرق السريعة والكباري العامة والطرق الدولية أيضا.وأعلنت الهيئة أيضا أن انتهاء الشبورة قريب وليس ببعيد والذي سينتهي بحسب تقديراتهم وصور الأقمار الصناعية يوم الأحد القادم والذي يوافق 10 يناير 2021 الجاري، حيث بدأت الشبورة في يوم الثلاثاء الماضي الموافق 5 يناير 2021.وعن العوامل التي تؤثر في تحويل الشبورة إلى ضباب:1 - زيادة الرطوبة النسبية حتى تكون 100%.