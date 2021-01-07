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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبية

الخميس 07/يناير/2021 - 10:50 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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حالة من الارتباك والتوتر تسيطر على طلاب الثانوية العامة خاصة عقب تصريحات الدكتور طارق شوقي بخضوعهم إلى اختبارات تمهيدية لقياس مدى استيعاب لطريقة الامتحانات الالكترونية لذلك يدير الكثير منهم حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبية المزمع إقامته عقب الانتهاء من إجازة نصف العام.

 امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبية


أعلنت منذ أيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجراء امتحانات تمهيدية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على طريقة الامتحانات الالكترونية التي ستجرى بنظام Open Book لقياس مدى فهم واستيعاب الطلاب للمناهج الدراسية التى يخضعون لدراستها حاليا وذلك للشعور بالاطمئنان أثناء إجراء الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2020 _ 2021 والتي ستجرى إلكترونيا عبر المنصات التي أطلقتها الوزارة مؤخرا خوفا على أرواح الطلاب من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


موعد امتحانات الثانوية العامة 2021


وفقا للخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قبل انطلاق العام الدراسي الحالي 2020 _ 2021 فإن امتحانات الثانوية العامة ستجرى في 19 يونيو المقبل بالنظام الالكتروني عبر منصات الامتحانات الالكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا كوسيلة لاستمرار الدراسة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال الأيام القليلة الماضية في مواجهة الثانية حيث تعد أشرس من الموجة الأولى خاصة في ظل تحور الفيروس إلى سلالة أكثر فتكا تصيب الإنسان وتقضي على الأجهزة الحيوية في الجسم مما يتسبب فى الوفاة الفورية.


نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد 2021


أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبية، حيث أكدت أن الامتحانات ستقام في مواعيدها المحددة من قبل في يونيو المقبل بالنظام Open Book الذي يقيم مدى استيعاب وفهم الطلاب للمناهج الدراسية بحيث تكون كافة أسئلة الامتحان من الكتاب المدرسي  وذلك لطلاب النظاميين والخدمات والمنازل أما طلاب السجون والمستشفيات وطلاب الإعادة سيتم مناقشة أوضاعهم ووضع حلول نهائية بشأنهم.

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