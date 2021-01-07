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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

تفاصيل توقيع وزير التنمية اتفاق مع محافظ الدقهلية وشركة «إيكارو»

الخميس 07/يناير/2021 - 10:06 ص
جريدة الدستور
أحمد أبو المحاسن
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شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، توقيع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور هشام شريف العضو المنتدب لشركة "إيكارو" على عقد اتفاق لتقديم خدمات المعالجة والتدوير والدفن الصحي الآمن للمخلفات البلدية الصلبة بالدقهلية مع الشركة المصرية لتدوير المخلفات (إيكارو) لإدارة مصانع المعالجة والتدوير بطاقة إجمالية تصل لنحو 3500 طن يوم.

حضر توقيع العقد عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والمحافظة وشركة " إيكارو".

ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوي، إن هذا العقد يهدف إلى رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية بالمحافظة والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي من خلال منظومة جديدة للمخلفات.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن العقد يتضمن قيام الشركة بإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير المملوكة للمحافظة وتدبير أية معدات إضافية ثابتة أو متحركة تلزم للوصول إلي طاقة إستيعابية 3500طن يوم وإدارة وتشغيل المدفن الصحي الهندسي علي مساحة 50 فدانا بناحية قلابشو مركز بلقاس ونقل مرفوضات أعمال المعالجة والتدوير من كافة المصانع إلي المدفن الصحي للتخلص الآمن منها وفقًا للضوابط والمعايير البيئية.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تقوم بتنفيذ الخطة الجديدة لمنظومة المخلفات الصلبة بالتنسيق والتعاون والشراكة الكاملة مع وزارات الإنتاج الحربى والبيئة والتنمية الاقتصادية والمالية والهيئة العربية للتصنيع وذلك على أرض المحافظات لتطوير منظومة إدارة المخلفات والتى تتضمن تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة والمساهمة فى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير بأحدث التكنولوجيات العالمية وإنشاء مدافن صحية آمنه تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائى للمخلفات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هذا العقد يأتي إستكمالا للدور الذى قامت به الوزارة فى التخلص من أكبر مقلب عشوائى بجمهورية مصر العربية بمنطقة سندوب بمحافظة الدقهلية حيث تم التخلص من أكثر من نحو 850 ألف طن من التراكمات التاريخية التى كانت مشتعلة بصفة مستمرة وإنشاء أكبر مصنع لتدوير المخلفات بالشرق الأوسط بسعة تصميمية تصل إلى 1200 طن يوم بأحدث التكنولوجيات الألمانية المتطورة.

وأشار "شعراوي" إلى أنه بجانب ذلك سيتم إستكمال العمل في تطوير مصنع ميت غمر بسعة تصميمة 450 طن يوم من خلال الخطة القومية لتطوير منظومة المخلفات للعام المالى 2020-2021 بالإضافة إلى دعم المحافظة بعدد 10 محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل بالمحافظة.

وأكد جهود الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة فى إعداد خطة تنفيذية مستدامة لوقف التدهور البيئى والصحى نتيجة تراكم المخلفات بجميع مراكز المحافظة، حيث تم توجيه الهيئة العربية للتصنيع لرفع ونقل جميع المخلفات المتولدة من جميع مراكز المحافظة ونقلها إلى المدفن الصحى بمنطقة قلابشو، وكان قد تم توقيع بروتكول تعاون ثلاثى بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الدقهلية والهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات التاريخية لمقلب سندوب والتى بلغت نحو 850 ألف طن، وإنشاء مصنع للمعالجة والتدوير للمخلفات البلدية بطاقة تصميمية 1200 طنيوم ( عدد 2 خط) فى منطقة سندوب لخدمة مناطق (مركز ومدينة المنصورة - حى شرق المنصورة - حى غرب المنصورة - طلخا - نبروه - محلة دمنه - دكرنس - بنى عبيد)، وبتكلفة تقديرية بلغت 306 مليون جنيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم أيضًا توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لتطوير مصنع المنزلة بأحدث التكنولوجيات الألمانية بطاقة تصميمية تصل لنحو 450 طنيوم والتى ستساهم فى تعظيم الإستفادة من مكونات المخلفات بالمحافظة وتقليل كمية المخلفات التى سيتم التخلص منها بتكلفة إجمالية بلغت 130 مليون جنيه ومن المتوقع تسليم المصنع وبدء تشغيله فى يونيو 2021.

وأضاف شعراوى: هذا بخلاف ما تم تخصيصه للمحافظة من خلال الخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات فى عامها الأول (2019-2020) من خلال إنشاء محطة وسيطة ثابتة بمنية النصر كما تتضمن خطة العام الثانى (2020-2021) تطوير مصنع بشلا بميت غمر لتصل كفائته لنحو 450 طن يوم وتوريد عدد 10 محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل داخل مراكز المحافظة.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن عبد المنعم مختار محافظ الدقهلية أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين خدمة النظافة ورفع المخلفات والقمامة بجميع مراكز المحافظة، لافتًا إلى وجود تعاون وتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدعم خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات ووضع الخطط اللازمة لتطوير وتحسين معيشة المواطنين.

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