بعد وضوح الرؤية.. عودة الحركة المرورية على طريق الفيوم

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، عن عودة الحركة المرورية على طريق الفيوم، وذلك بعد وضوح الرؤية وانقشاع الشبورة.وتُهيب الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة مهمة، ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لا سيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.