مجلس النواب الأمريكى يصوت على الاعتراض على نتائج بنسلفانيا

يبدأ مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، التصويت على الاعتراض على نتائج التصويت بالانتخابات الرئاسية في ولاية بنسلفانيا، وفقًا لما نقلته فضائية "العربية عاجل".وفي السياق، أعلن زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، انتهاء الاعتراضات على نتائج تصويت المجمع الانتخابي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في جلسة التصديق عليها بالكونجرس، بعد رفض أغلبية الأعضاء اعتراض نواب جمهوريين على نتائج ولاية بنسلفانيا.وكانت أغلبية أعضاء الكونجرس قد رفضت اعتراض أعضاء جمهوريين على نتائج الانتخابات في ولايات نيفادا وميشيجان وأريزونا.