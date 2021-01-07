الإيبارشيات تقصر التهنئة بعيد الميلاد على الاتصال التليفوني

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليو الخميس، بعيد الميلاد المجيد وسط انتشار الموجة الثانية من كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة الجائحة.وقررت الإيبارشيات إلغاء استقبال المهنئين بالعيد، وذلك كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عدم استقباله المهنئين بعيد الميلاد المجيد.وأعلنت إيبارشية نجع حمادي وطهطا عدم استقبال المهنئين صباح يوم العيد، واقتصار التهنئة على الاتصال التليفوني.وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح.